Корму танкера «Волгонефть-239» полностью достали из воды

Специалисты полностью достали корму танкера «Волгонефть-239» из воды. Ее разрезали на крупные фрагменты, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас от судна остались только куски металлолома, которые разделят на более мелкие и вывезут на переплавку на Абинский ЭлектроМеталлургический завод. После этого территорию, где велись работы с затонувшим танкером, очистят от следов нефтепродуктов.

По словам директора компании «ЭкоПромТех» Дмитрия Кириенко, верхний слой почвы вывезут на полигон, где будут отделять почву от нефтесодержащих примесей. В течение нескольких дней специалисты также завершат процесс демонтажа и утилизации кормовой части танкера.

Ранее Дмитрий Кес, главный инженер Абинского ЭлектроМеталлургического завода, рассказал, что из уже завезенного лома при разделке танкера «Волгонефть-239» в объеме 715 т получат около 620 т высококачественной арматуры.

Алина Зорина