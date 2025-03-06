Более 5,8 тысячи жителей Крыма остались без света из-за аварии

Около 5,8 тыс. жителей Крыма остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Причиной стала авария на сетях «Крымэнерго», сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, из строя вышли 30 трансформаторных подстанций. Сейчас обесточены порядка 2 тыс. точек поставки. На местах работают бригады специалистов.

По информации министерства, отключение электроэнергии затронуло пос. Ленино, села Заводское, Калиновка, Ильичево и Семеновка.

Анна Гречко