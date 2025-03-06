На Кубани приостановили деятельность двух магазинов сети «Светофор»
На Кубани после проверки специалистов Роспотребнадзора работу двух магазинов торговой сети «Светофор» остановили на неделю. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Во время проверки в магазинах выявили нарушения санитарных требований. Материалы по данному факту передали в суд для приостановления деятельности торговых точек, расположенных в станицах Полтавской и Марьянской.
Сейчас входные группы магазинов опечатаны.