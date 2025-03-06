Краснодар стал лидером по площади нераспроданного жилья

Краснодар занял первое место среди российских городов по объему нераспроданного жилья на душу населения в 2025 году. На каждого жителя краевого центра приходится 5,7 кв. м свободных жилых площадей, что на 0,2 кв. м больше, чем годом ранее. Этот показатель почти в 10 раз превышает аналогичный для Москвы (0,6 кв. м). Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики изучили ситуацию с нереализованным жильем в 16 крупнейших городах страны, сопоставив его объемы с численностью населения. Второе место по коэффициенту нераспроданных новостроек занимает Екатеринбург (2,8 кв. м на человека), третье — Ростов-на-Дону (2,7 кв. м).

Минимальный объем свободного жилья зафиксирован в Омске (0,4 кв. м на человека), Санкт-Петербурге (0,5 кв. м) и Москве (0,6 кв. м). В столице этот показатель сократился на 2% по сравнению с 2024 годом.

В абсолютных цифрах наибольший объем нереализованного жилья сосредоточен в Москве — 8,3 млн кв. м. Краснодар занимает вторую строчку с 6,5 млн кв. м, Екатеринбург — третью (4,3 млн кв. м).

Ростов-на-Дону стал лидером по приросту свободного жилья — плюс 56% за год. Следом идут Казань и Уфа (по 55%), Волгоград (40%). Снижение объемов нераспроданных новостроек зафиксировано в Санкт-Петербурге (-20%), Омске (-14%) и Красноярске (-4%).

Вячеслав Рыжков