Мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, выводят из комы
Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, постепенно выводят из искусственной комы. Об этом отец ребенка рассказал «Альфа News».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ребенок приходит в себя и реагирует на слова. Отец рассказал, что его сына еще не полностью вывели из комы, однако наблюдается положительная динамика.
Трагедия случилась 26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи. Девятилетний мальчик находился на улице, когда на него напали две соседские хаски, сорвавшиеся с цепи. Собаки нанесли ребенку серьезные рваные раны лица. После экстренной госпитализации в больницу города Адлер мальчика доставили в Краснодар санитарной авиацией. Оттуда его перевезли в Москву.