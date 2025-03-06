Мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, выводят из комы

Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, постепенно выводят из искусственной комы. Об этом отец ребенка рассказал «Альфа News».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ребенок приходит в себя и реагирует на слова. Отец рассказал, что его сына еще не полностью вывели из комы, однако наблюдается положительная динамика.

Трагедия случилась 26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи. Девятилетний мальчик находился на улице, когда на него напали две соседские хаски, сорвавшиеся с цепи. Собаки нанесли ребенку серьезные рваные раны лица. После экстренной госпитализации в больницу города Адлер мальчика доставили в Краснодар санитарной авиацией. Оттуда его перевезли в Москву.

Алина Зорина