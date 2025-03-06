Главные новости за 6 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Мирная жительница пострадала при ночной атаке БПЛА в белгородском селе
Белгородской области выделят 2,5 млрд на жилье для вынужденных переселенцев
Подрядчик линии обороны не смог взыскать с курской корпорации развития 148 млн руб.
Минобороны: за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 170 военных
Проректора липецкого ЕГУ Евгению Герасимову заподозрили в мошенничестве
Обвинение передумало приглашать в суд спикера воронежской облдумы по делу Жогова
Курская «Авиаавтоматика» нарастила выручку до 12 млрд рублей в 2024 году
Воронежский девелопер выкупил два участка «Электросигнала» за 4,8 млн рублей
Генпрокуратура подала иск к экс-владельцу «Главпродукта» с активами в Орле