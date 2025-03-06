Главные новости за 6 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Мирная жительница пострадала при ночной атаке БПЛА в белгородском селе

Белгородской области выделят 2,5 млрд на жилье для вынужденных переселенцев

Подрядчик линии обороны не смог взыскать с курской корпорации развития 148 млн руб.

Минобороны: за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 170 военных

Проректора липецкого ЕГУ Евгению Герасимову заподозрили в мошенничестве

Обвинение передумало приглашать в суд спикера воронежской облдумы по делу Жогова

Курская «Авиаавтоматика» нарастила выручку до 12 млрд рублей в 2024 году

Воронежский девелопер выкупил два участка «Электросигнала» за 4,8 млн рублей

Генпрокуратура подала иск к экс-владельцу «Главпродукта» с активами в Орле