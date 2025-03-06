Подрядчик линии обороны не смог взыскать с курской корпорации развития 148 млн

Арбитражный суд Курской области отказал московскому ООО «Техимпэкс» Ивана Уткина во взыскании с АО «Корпорация развития Курской области» 148 млн руб. по двум искам — на 27,7 млн руб. о взыскании задолженности и неустойки и на 120,3 млн руб. о понуждении к исполнению обязательства — принятию результата выполненных работ, взыскании задолженности и процентов. Это следует из документов судов.

В конце февраля суд также отказал «Техимпэксу» во взыскании с курской корпорации развития 254,9 млн руб. В эту сумму истец оценил задолженность и неустойку по договору, заключенному в апреле 2023 года. Еще один иск — о взыскании 179,2 млн руб.— арбитражный суд еще рассматривает. Другие подробности этих четырех дел не приводятся, так как они рассматриваются в закрытом режиме. Все четыре иска были поданы в 2024 году.

По данным Rusprofile, ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, но в 2022-м компания сменила адрес регистрации на офис в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — ярославский бизнесмен Иван Уткин. Он также является собственником и руководителем ярославского ООО «Строитель» (специализированные строительные работы). По итогам 2023 года выручка «Техимпэкса» составила 567 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

В конце 2024 года управление МВД России по Курской области задержало гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего зама Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обоих фигурантов заключили под стражу.

Согласно документам, с которыми ознакомился «Ъ», в основе дела лежит контракт на строительство фортификационных сооружений рядом с приграничными поселками Теткино и Попово-Лежачи. Изначально построить их должна была местная компания «КТК Сервис», получившая в качестве аванса почти 153 млн руб. Свои обязательства она не выполнила, но корпорация не попыталась вернуть деньги и просто передала контракт «Техимпэксу», заплатив ему 173 млн руб. в качестве аванса. В эту сумму следствие оценило ущерб.

Кроме того, «Техимпэкс» стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,2 млрд руб., якобы присвоенных при строительстве линий обороны в Курской области. Среди них также представлены «КТК Сервис», Владимир Лукин, Игорь Грабин и другие.

Подробнее об этом иске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова