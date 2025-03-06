Минобороны: за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 170 военных

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении 170 военнослужащих. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ, опубликованной 6 марта. Кроме того, в числе потерь ВСУ — танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения и четыре пункта управления дронами.

По данным военного ведоства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированным, мотопехотной, штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам теробороны и двум штурмовым полкам ВСУ возле населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, 1-й Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Также российские военнослужащие отразили три контратаки ВСУ.

За время боевых действий на курском направлении, начиная с 6 августа 2024 года, ВСУ, по данным Минобороны, потеряли 65230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины и 2315 автомобилей. Также в числе потерь — 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций радиоэлектронной борьбы, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.

Сутками ранее ВСУ лишились в Курской области свыше 215 военнослужащих, сообщало Минобороны вчера, 5 марта.Также были ликвидированы 12 автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, два орудия полевой артиллерии, два миномета, танк, станция радиоэлектронной разведки и инженерная машина разграждения.

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Мария Старикова