Воронежский девелопер выкупил два участка «Электросигнала» за 4,8 млн рублей

Воронежский девелопер Алексей Хромых (владеет застройщиками «Стройальянс» и «Реновация») выкупил два участка АО «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный госкорпорации «Ростех», но управляемый ГК «Динамика») в Рамонском районе Воронежской области за 4,8 млн руб. Это следует из документации торгов в форме публичного предложения.

На участие в тендере поступила только заявка господина Хромых, поэтому его признали несостоявшимся. Оба лота достались предпринимателю по цене отсечения.

Земельные участки расположены на улице Центральной в селе Лопатки. Площадь первого из них составляет 1,6 га, второго — 1,7 га. На каждом имеются инженерные коммуникации и фрагменты бетонного замощения. Начальная цена первого лота составляла 4,7 млн руб., второго — 5 млн. Она снизилась до 2,3 млн и 2,5 млн руб. соответственно.

В декабре 2024 года торги по продаже четырех рамонских участков «Электросигнала» на 28,1 га в сумме не состоялись из-за отсутствия заявок. Общая начальная цена лотов составляла 41,4 млн руб.

О создании радиоэлектронного кластера в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова