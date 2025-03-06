Обвинение передумало приглашать в суд спикера воронежской облдумы по делу Жогова

В Центральном райсуде Воронежа состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении политтехнолога и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Воронежа Романа Жогова. После выступления последнего пришедшего свидетеля прокурор Олеся Бабина сказала, что сторона обвинения отказывается от исследования показаний двух свидетелей — спикера областной думы Владимира Нетесова и депутата Романа Литвинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов

Фото: пресс-служба Спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов

Фото: пресс-служба

На предыдущем заседании прокурор предлагала огласить показания, которые Владимир Нетесов дал в ходе предварительного следствия. Суд этого делать не стал, решив пригласить его в суд. Теперь участие свидетелей обвинения завершено. Ранее суд оформил официальный привод на сегодняшнее заседание двух человек — сотрудницы пресс-службы реготделения Евгении Лубянской и депутата Александра Пешикова. Госпожа Лубянская выступила в суде с показаниями, а показания господина Пешикова огласили без его явки. В отношении Романа Литвинова привод не оформляли. По данным «Ъ», он переехал в другой регион.

Региональное управление Следственного комитета России обвиняет Романа Жогова в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2010 году господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом.

Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что инициатива по трудоустройству его жены исходила от Провоторова, который был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд, а зарплата была по факту его надбавкой за работу на выборах.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев