Генпрокуратура подала иск к экс-владельцу «Главпродукта» с активами в Орле

Генеральная прокуратура РФ подала в арбитражный суд Москвы иск к американской компании Universal Beverage, которая раньше владела производящим консервы холдингом «Главпродукт», в том числе его орловскими активами — АО «Орелпродукт» и «Объединенные консервные заводы». Это следует из документов суда. Иск пока не принят к производству.

Согласно картотеке суда, ответчиками являются американские компании «Юниверсал Компани 2000, Инк» и «Юниверсал Беверэйдж Компани», а также владелец Universal Beverage Леонид Смирнов (гражданин США российского происхождения). Третьими лицами выступают Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», «Главпродукт-инвест», ООО «Промсельхозинвест» (также перешло от Universal Beverage Росимуществу) и еще несколько компаний.

«Главпродукт» создал в 1999 году Леонид Смирнов. Компания выпускала мясную, рыбную, молочную и овощную продукцию, а также консервы.

По данным Rusprofile, АО «Орелпродукт» было зарегистрировано в Москве в мае 2002 года для производства мясных (мясосодержащих) консервов. Уставный капитал — 52,2 млн руб. Гендиректор — Олег Мирошниченко. 2023 год компания закончила с выручкой в 2,5 млрд руб. и чистой прибылью в 151 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 3,4 млрд и 239 млн руб.

ООО «Объединенные консервные заводы» было учреждено в орловском Мценске в августе 2005 года для производства мясных (мясосодержащих) консервов. Уставный капитал — 5 млн руб. Гендиректор — Сергей Столяров. 2023 год компания отработала с нулевой выручкой и чистым убытком в 1,7 млн руб. 2022-й — с нулевой выручкой и чистой прибылью в 259 млн руб.

В середине октября 2024 года холдинг в соответствии с указом президента Владимира Путина перешел во временное управление Росимущества. В феврале Universal Beverage обжаловала передачу основного юрлица холдинга Росимуществу в арбитражный суд Москвы. Суд отклонил заявление.

Мария Старикова