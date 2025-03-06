Курская «Авиаавтоматика» нарастила выручку до 12 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года курское АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» получило выручку в 12,3 млрд руб., что на 43,2% выше, чем в 2023-м (8,5 млрд). Чистая прибыль предприятия выросла еще существеннее — на 58,6%: с 2 до 3,2 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж по итогам года составила 6,7 млрд руб. против 4,6 млрд в 2023-м (рост на 44,3%). Валовая прибыль увеличилась на 41,9%: с 3,9 до 5,6 млрд руб.

Также «Авиаавтоматика» нарастила дебиторскую задолженность. По данным на 31 декабря 2023 года, она составляла 7,15 млрд руб., на 31 декабря 2024 года — 8,3 млрд (на 16,5% больше). Кредиторская задолженность тоже выросла — с 13,7 до 14,8 млрд руб. за тот же период (+8%).

По данным Kartoteka.ru, АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Уставный капитал — 100,1 тыс. руб. АО входит в концерн «Ростеха» «Радиоэлектронные технологии». Генеральный директор — Александр Попов.

Год назад «Авиавтоматика» попала в санкционный список Канады.

Алина Морозова