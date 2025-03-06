Мирная жительница пострадала при ночной атаке БПЛА в белгородском селе

За медпомощью обратилась мирная жительница, пострадавшая в результате сброса взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области сегодня ночью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины ног. Бригада скорой доставляет ее в горбольницу №2 в облцентре.

Также, по уточненной информации, в селе повреждены пять частных домовладений, надворные постройки и соцобъект.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Муром Шебекинского округа. В результате в жилом доме были выбиты окна, посечена кровля. На его участке разрушена надворная постройка.

Третий дрон сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района — пострадали кровля, фасад, остекление частного дома и ворота на его территории.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 27 боеприпасов и 41 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения установлены в четырех частных домовладениях и семи автомобилях.

Алина Морозова