Гладков: Белгородской области выделят 2,5 млрд на жилье для вынужденных переселенцев

Правительство РФ в ближайшее время выделит Белгородской области 2,5 млрд руб. на покупку жилья для собственников утраченных домов или находящихся в закрытых населенных пунктах. Поддержку планируют перечислить 482 семьям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Как только деньги поступят в бюджет Белгородской области, мы сразу их начнем перечислять пострадавшим семьям»,— подчеркнул глава региона.

С 2023 года это уже четвертый транш Белгородской области из федерального бюджета на покупку нового жилья для вынужденных переселенцев. С учетом него общая сумма поддержки составит 23 млрд руб. В 2023-м было перечислено 9,4 млрд, в 2024-м — 6,1 млрд, в 2025-м — 4,9 млрд. Из более 5 тыс. пострадавших собственников свыше 3,5 тыс. уже получили новые дома и квартиры или средства на их приобретение на спецсчета.

Алина Морозова