В тушенке обнаружили продукты дробления

Генпрокуратура подала иск к американскому владельцу «Главпродукта». Дату слушания Арбитражный суд Москвы пока не назначил, детали иска на сайте инстанции не уточняются. Согласно источникам РБК, американские компании, владеющие «Главпродуктом», и акционер производителя Леонид Смирнов с 2022-го по 2024 годы вывели в один из банков в США около 1,4 млрд руб. под предлогом «распределения чистой прибыли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году активы «Главпродукта» перешли во временное управление Росимущества по указу Владимира Путина. Подробнее о компании — в справке “Ъ FM”:

«Главпродукт» был основан в 1999 году. Им владеет российская компания ««Промсельхозинвест», а ею американская Universal Beverage. Помимо мясных тушенок предприятие выпускает паштеты, овощные и фруктовые консервированные продукты, молочные консервы, приправы, соусы и еще ряд товаров. В 2007 году против «Главпродукта» возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В центральном офисе холдинга, региональных компаниях и домах руководителей предприятия провели обыски. Несмотря на то, что Леонида Смирнова расследование не коснулось, он уехал в Германию. В январе этого года Universal Beverage подала иск к Росимуществу и потребовала признать передачу ему своих активов недействительной. Суд отказал компании в принятии обеспечительных мер. Следующее заседание пройдет 11 марта.

По данным РБК, правонарушение, из-за которого Генпрокуратура подала иск к владельцам «Главпродукта», совершили по схеме дробления. Это подразумевает разделение организации на несколько маленьких для уплаты пониженных налогов, рассказал партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко: «Речь идет, скорее всего, о том, что государство забрало этот актив в управление. Проводились ревизии, и заметили, что были использованы бизнес-подходы, которые не должны применяться. Что касается схемы дробления, то обычно под этим понимают правонарушение или преступление, уклонение от уплаты налогов с использованием определенной схемы.

Бизнес, который на самом деле является крупным и должен платить налоги как большой, дробится на маленькие как будто бы не связанные между собой компании или индивидуальных предпринимателей. Деятельность осуществляется как бы через них, но при этом координируется из единого центра. Если это Арбитражный суд Москвы, то это не уголовное дело точно. Тут есть уровень нашей внутренней политики, деприватизация. Сейчас присутствует еще внешнеполитический фон, который может играть в плюс, а может и в минус».

На долю «Главпродукта» в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной примерно 7%, в рыбной до 3%. По данным «РИА Новости», Генпрокуратура просит изъять у владельцев предприятия доли в компаниях «Промстрой», «Промсельхозинвест» и «Главпродукт-патент», а также в исправительной колонии «Сокол».

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Далила Цельбель