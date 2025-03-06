Главные новости за 6 марта. Сочи

Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Янине Копайгородской, супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, отправив ее в СИЗО до 17 мая за давление на свидетеля.

Несовершеннолетних детей Янины Копайгородской могут отправить в детдом после ареста матери.

Жена экс-главы Сочи Янина Копайгородская оказывала давление на свидетелей, угрожая им убийством и принуждая их дать ложные показания. В рамках этого дела задержан еще один фигурант.

Врачи начали выводить из искусственной комы 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи. Ребенок уже смог открыть глаза и произнести первое слово.

Прокуратура Сочи проверяет обращение 30-летней местной жительницы, получившей инвалидность в результате аварии двухлетней давности. Водителя автомобиля не привлекли к ответственности.

Правоохранительные органы арестовали виллу с бассейном и панорамным видом на Черное море в Сочи в рамках расследования дела о мошенничестве на 370 млн руб. Фигурантом дела является бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Долматов.

В Сочи утвердили обвинительное заключение в отношении 53-летнего местного жителя. Сочинец создал видимость строительства МКД и присвоил более 20 млн руб. от 11 граждан.

Сочинец зарезал знакомого. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Аэропорт Сочи отгрузил более 96 т цветов в период с 20 февраля по 5 марта 2025 года. Объем перевозок цветочной продукции увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.