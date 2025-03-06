Пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка начали выводить из комы

Врачи начали выводить из искусственной комы 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи. Ребенок уже смог открыть глаза и произнести первое слово, сообщает издание «Альфа Ньюс» со ссылкой на Валентина Королева, отца мальчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я был у него, взял за руки, он открыл глаза, увидел меня. Я с ним поговорил. И уже под конец, когда мне нужно было уходить, я спросил: "Сыночек, я сегодня еще приду, мне сейчас можно уйти?" И он ответил: "Да"»,— рассказал отец пострадавшего ребенка.

По словам господина Королева, это первый случай, когда сын заговорил после трагедии. Медики продолжают применять обезболивающие препараты, чтобы не допустить болевой шок.

Мальчик находится в Российской детской клинической больнице в Москве под наблюдением специалистов. Отец получил пропуск в медучреждение и планирует быть рядом с сыном минимум до конца марта.

Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, однако врачи отмечают положительную динамику. При благоприятном ходе восстановления первую пластическую операцию могут провести в конце следующей недели. Сейчас медики проводят антибактериальную терапию и местное лечение ран для подготовки к хирургическому вмешательству.

Инцидент произошел 26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи. Две собаки сорвались с цепи и напали на 9-летнего ребенка. Животные нанесли мальчику множественные укушено-рваные раны лица. После экстренной госпитализации в Адлерскую больницу пострадавшего санавиацией доставили в Краснодар, а затем перевезли в Москву.

Мария Удовик