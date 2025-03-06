В преддверии 8 марта через сочинский аэропорт отгрузили 96 тонн цветов

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», отгрузил более 96 т цветов в период с 20 февраля по 5 марта 2025 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта. Объем перевозок цветочной продукции увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тюльпаны, розы, хризантемы, лилии и ирисы из тепличных комплексов Краснодарского, Ставропольского краев и других южных регионов были доставлены во все города с регулярным авиасообщением с Сочи, в том числе в Красноярск, Иркутск, Москву и Махачкалу.

Основную долю перевозок обеспечили авиакомпании «Аэрофлот»/«Россия» (28 т), «Уральские авиалинии» (26 т), Nordwind Airlines/«Икар» (18 т) и S7 Airlines (16 т).

За последние три года (2023–2025 года) через аэропорт Сочи было транспортировано 242 т цветочной продукции. Рост спроса связан с улучшением стандартов хранения и логистики температурных грузов. Аэропорт оборудован тремя холодильными камерами общей площадью 220 кв. м с гибкими температурными режимами, позволяющими учитывать специфические требования каждой категории продукции.

Мария Удовик