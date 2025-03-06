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Прокуратура проверяет обращение жительницы Сочи, пострадавшей в ДТП

Прокуратура Сочи проверяет обращение 30-летней местной жительницы, получившей инвалидность в результате аварии двухлетней давности. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соцсетях ранее появилась информация о том, что сочинка ехала на мотоцикле по главной дороге, когда черный «Фольксваген» не предоставил ей преимущество в движении, что привело к столкновению.

Пострадавшая утверждает, что водителя автомобиля не привлекли к ответственности за произошедшее. После обращения девушки в надзорный орган прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Мария Удовик

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