Прокуратура проверяет обращение жительницы Сочи, пострадавшей в ДТП

Прокуратура Сочи проверяет обращение 30-летней местной жительницы, получившей инвалидность в результате аварии двухлетней давности. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соцсетях ранее появилась информация о том, что сочинка ехала на мотоцикле по главной дороге, когда черный «Фольксваген» не предоставил ей преимущество в движении, что привело к столкновению.

Пострадавшая утверждает, что водителя автомобиля не привлекли к ответственности за произошедшее. После обращения девушки в надзорный орган прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Мария Удовик