Пятерых детей экс-мэра Сочи могут отдать в детдом после ареста супруги

Малолетние дети бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины, обвиняемой в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате, могут оказаться в детском доме после ужесточения меры пресечения для матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Янину Копайгородскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Янины Копайгородской в VK Фото: страница Янины Копайгородской в VK

«Мне так и сказали, что после ужесточения меры пресечения с домашнего ареста на избрание стражи наших малолетних детей отдадут в детский дом»,— заявила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам обвиняемой, в случае ее ареста детей «действительно не с кем оставить».

В семье Копайгородских воспитываются пятеро детей: годовалые близнецы, девочки 3 и 14 лет, а также 21-летний сын. Последнего допросили по делу родителей как свидетеля и впоследствии запретили общаться с ними.

Следствие ходатайствует перед Мещанским судом Москвы об изменении меры пресечения Янине Копайгородской с домашнего ареста на заключение под стражу, вменяя ей давление на свидетеля.

По версии правоохранительных органов, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от предпринимателя из Сочи взятку в особо крупном размере. Она заключалась в предоставлении услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб. и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник должен был обеспечить бизнесмену благоприятные условия для развития коммерческой деятельности и покровительство.

Супруги Копайгородские были задержаны осенью 2024 года. В ходе расследования проведено более 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, изъяты наличные средства, ценности и документы. Следственный департамент МВД России инкриминирует супругам хищение земельных участков в Сочи. Обвиняемые не признают вину.

Мария Удовик