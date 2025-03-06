ТАСС: супруга экс-мэра Сочи угрожала двум свидетелям убийством

Жена экс-главы Сочи Янина Копайгородская, которую обвиняют в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате, оказывала давление на свидетелей, угрожая им смертью и принуждая их дать ложные показания, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, в рамках этого дела задержан еще один фигурант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обвиняемая нарушила условия домашнего ареста, контактируя с лицами, причастными к уголовному делу, но не являющимися ее родственниками. Она принуждала их к даче ложных показаний, угрожая убийством и причинением вреда здоровью. Это свидетельствует о том, что супруга экс-мэра Сочи, находясь под домашним арестом, продолжает общение со свидетелями, пытаясь получить выгодные для себя показания, сообщил агентству представитель правоохранительных органов.

В феврале 2025 года суд продлил Янине Копайгородской домашний арест до 17 мая, однако в четверг ужесточил меру пресечения, переведя ее в следственный изолятор.

По материалам дела, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через свою супругу получил от предпринимателя из Сочи взятку в особо крупном размере. Она заключалась в предоставлении услуг имущественного характера стоимостью более 43 млн руб. и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник обещал создать бизнесмену благоприятные условия для развития предприятия и обеспечить покровительство.

Супруги были задержаны осенью прошлого года. Следователи провели свыше 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, изъяв денежные средства, ценности, документацию и другие важные для дела улики. Следственный департамент МВД России также инкриминирует супругам хищение земельных участков в Сочи. Алексей и Янина Копайгородские вину не признают.

«Ъ-Сочи» писал, что несовершеннолетние дети бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, обвиняемой в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате, могут оказаться в детском доме после ужесточения меры пресечения для матери. В семье Копайгородских воспитываются пятеро детей, один из которых достиг совершеннолетия.

Мария Удовик