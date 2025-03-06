Житель Сочи предстанет перед судом за хищение 20 млн рублей у дольщиков

Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Тelegram-канале. Сочинец обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

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Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.

По материалам следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемый вместе с соучастниками создавал видимость возведения многоквартирного жилого дома на улице Черновицкой в Сочи. За это время злоумышленники присвоили свыше 20 млн руб. от 11 граждан.

Для компенсации ущерба на недвижимость обвиняемого наложен арест. Уголовное дело против соучастников выделено в отдельное производство, поскольку они находятся в розыске.

Материалы переданы в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Мария Удовик