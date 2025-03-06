В Сочи житель Приморья зарезал знакомого

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю ведет расследование дела в отношении 50-летнего жителя Приморского края, который зарезал знакомого, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале. Приезжему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, инцидент произошел вечером 2 марта 2025 года на улице Барановское шоссе в поселке Дагомыс. Подозреваемый находился в гостях у 45-летнего знакомого, где они вместе употребляли спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, во время которой гость нанес хозяину множественные удары ножом в область головы, шеи и тела, после чего скрылся с места преступления.

Сожительница хозяина квартиры, ставшая свидетельницей происшествия, вызвала скорую помощь и правоохранительные органы. Потерпевший скончался до приезда медиков.

На допросе обвиняемый признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося. По ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи при участии криминалистов СКР по краю продолжают сбор и закрепление доказательств по делу.

Мария Удовик