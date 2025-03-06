По делу бывшего замглавы Росприроднадзора арестовали виллу в Сочи

Правоохранительные органы арестовали виллу с бассейном и панорамным видом на Черное море в Сочи в рамках расследования дела о мошенничестве на 370 млн руб., фигурантом которого является бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Долматов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В перечень арестованного имущества также вошли несколько земельных участков, два из которых зарегистрированы на бывшую жену фигуранта дела, а один — на его мать. По данным «Яндекс.Карты», резиденция расположена на второй береговой линии в Сочи. Здание выполнено в стиле советского авангарда.

Стоимость аналогичных домов в этом районе, по информации портала «ЦИАН», составляет от 18 до 90 млн руб. При этом, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, доход экс-супруги Олега Долматова за период с 2001 по 2019 год не превысил 1,15 млн руб.

Следствие также наложило арест на два земельных участка отца экс-замглавы Росприроднадзора в Ярославской области общей кадастровой стоимостью около 500 тыс. руб.

Бывший заместитель главы Росприроднадзора был задержан в Москве в июне 2024 года. По версии следователей, в 2015 году Олег Долматов вместе с Алексеем Новиковым привлекли компанию «Адиком Системс» Игоря Теперина к разработке программно-технического обеспечения для учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Позже они приняли решение похитить бюджетные средства путем искусственного завышения стоимости ПО.

По данным правоохранительных органов, Олег Долматов, используя свое должностное положение, обеспечил подготовку документов, обосновывающих завышенные расходы, и способствовал победе в конкурсе аффилированной компании Игоря Теперина.

Росприроднадзор через суд требует взыскать с Олега Долматова и Алексея Новикова 370 млн руб. Другие участники преступной схемы — бывший заместитель директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Андрей Кудрявцев и генеральный директор ООО «Адиком Системс» Игорь Теперин — уже осуждены.

Мария Удовик