Супругу экс-мэра Сочи отправили в СИЗО до 17 мая

Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Янине Копайгородской, супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, отправив ее в СИЗО до 17 мая за давление на свидетеля. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому и его жене Янине с домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе.

По версии правоохранительных органов, в ноябре 2023 года экс-глава курорта через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку на сумму более 43 млн руб. Взамен чиновник обещал создать бизнесмену благоприятные условия для коммерческой деятельности и гарантировать покровительство.

Супруги были задержаны осенью 2024 года. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели свыше 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, изъяв наличные деньги, ценности и документацию. Кроме того, супругам предъявлены обвинения в хищении земельных участков в Сочи. Фигуранты дела не признают вину.

У Алексея и Янины Копайгородских пятеро детей разного возраста: годовалые близнецы, трехлетняя и 15-летняя дочери, а также 21-летний сын. Старшего ребенка допросили как свидетеля по делу родителей, после чего запретили контакты с ними. По словам обвиняемой, ее несовершеннолетние дети могут быть направлены в детский дом в случае ее заключения под стражу.

Мария Удовик