Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. С 12 марта 2025 года ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно сообщению, процесс замедления инфляции в еврозоне «идет полным ходом». Большинство показателей указывают на то, что инфляция устойчиво стабилизируется вблизи среднесрочного показателя в 2%.

По итогам январского заседания ЕЦБ ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию составили 2,75%, 2,9% и 3,15% соответственно. Решение регулятор объяснил замедлением инфляции — целевой показатель в 2%, как ожидается, будет достигнут уже в этом году. Цикл смягчения монетарной политики начался в июне 2024 года, с тех пор ставки были снижены на 125 б. п.

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