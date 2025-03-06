Трамп пригрозил жителям Газы гибелью, если они будут удерживать заложников

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» освободить всех израильских заложников и вернуть тела погибших людей. В своем заявлении он подчеркнул, что это последнее предупреждение для руководства группировки.

«Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы покойники! Примите разумное решение»,— написал господин Трамп в Truth Social. Он также заверил Израиль в поддержке США, отметив, что ни один член «Хамаса» не будет в безопасности до выполнения его требований.

Накануне, 5 марта, американская сторона подтвердила, что США ведут переговоры с «Хамасом». Агентство Axios сообщало, что господин Трамп ведет прямые переговоры с представителями «Хамаса». В центре обсуждения — освобождение заложников и заключение «более широкого» соглашения о перемирии в Газе.

2 марта Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу. Причиной стал отказ «Хамаса» принять предложение США о продлении первого этапа сделки, согласно которому израильских заложников обменяют на палестинских заключенных. ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в течение 10 дней, пишет The Jerusalem Post. «Хамас», в свою очередь, настаивает на втором этапе сделки.

Подробности — в материале «Ъ» «Египет наложил вето на исход палестинцев».