Лавров назвал заявления Макрона о «ядерном зонтике» угрозой в адрес России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона — прямая угроза в адрес России. По словам российского министра, для спасения собственной репутации французский лидер «может пойти на совершенно бездумные поступки».

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«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза»,— сказал Сергей Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

Заявление Эмманюэля Макрона о подготовке Россией «войны против Европы и Франции» глава российского МИДа назвал «неумными обвинениями». «Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью»,— cказал он. «России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине для подавления, влияния, для ведения войны против Российской Федерации»,— подчеркнул министр.

Накануне в вечернем телеобращении к нации Эмманюэль Макрон заявил о попытке России превратить конфликт с Украиной в глобальный. В связи с этим он назвал РФ угрозой для Франции и Европы. По его словам, в свете напряженности в отношениях с США Европе необходим общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски. Кремль счел это заявление конфронтационным.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Россия стала угрозой для Франции и для Европы''».

Лусине Баласян