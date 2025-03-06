«Макфа» выиграла в судебном споре с китайским производителем лапши

В Китае суд удовлетворил иск АО «Макфа» к местному производителю лапши «Максим». Компании запретили продавать продукцию в упаковке, которая копирует дизайн российского бренда, сообщает пресс-служба «Макфы».

Заявление в суд «Макфа» подала около года назад. Как отмечают в компании, дизайн упаковки лапши сходен до степени смешения с товарными знаками челябинского производителя. Это нарушало исключительные права организации. Суд обязал китайского продавца прекратить продажу этой продукции и выплатить компенсацию пострадавшей стороне. Сумма взыскания не разглашается.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году Арбитражный суд Чувашии частично удовлетворил иск компании «Макфа» к чебоксарскому ООО «Макаронная фабрика "ВакМа"» о запрете использования похожего товарного знака Vakma, поскольку тот являлся похожим до степени смешения с товарными знаками организации. А в 2024 году суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил иск производителя белевской пастилы — ООО «Торгово-производственная компания “Старые традиции”» — к челябинскому производителю макарон. Он досрочно потерял право на товарный знак «Старые традиции» для кофе, чая, какао, сахара, заменителей кофе, хлебобулочных и кондитерских изделий, мороженого, меда и сиропа из патоки, а также пекарных порошков.

«Макфа» активно экспортирует продукцию в Китай. В прошлом году компания приняла участие в первом фестивале-ярмарке «Сделано в России» в китайской провинции Ляонин.

Виталина Ярховска