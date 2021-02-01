В Чувашии «Макфа» выиграла дело о схожести товарного знака

Арбитражный суд Чувашии частично удовлетворил иск компании «Макфа» к чебоксарскому ООО «Макаронная фабрика "ВакМа"» о запрете использования похожего товарного знака. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что по решению суда чебоксарской компании запретили использовать обозначение Vakma, поскольку тот является похожим до степени смешения с товарными знаками «Макфы» по двум свидетельствам РФ.

Также «Макаронная фабрика "ВакМа"» обязали изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки с нелегальным товарным знаком. Кроме того, чебоксарская компания должна выплатить «Макфе» 2,5 млн руб. компенсации.

Напомним, в начале 2020 года «Макфа» судилась с казанским предпринимателем в связи с запретом использования похожего товарного знака. В августе Арбитражный суд республики запретил бизнесмену из Казани использовать схожее обозначение. Также его обязали изъять и уничтожить упаковки с нелегитимным названием. Кроме того, с коммерсанта взыскали 10 тыс. руб. компенсации за нарушение авторских прав.

"Ъ-Казань"