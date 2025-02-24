Бизнес вкладывается в подарки
Какие презенты на гендерные праздники компании дарят своим сотрудникам
Каждая вторая компания подготовила своим сотрудникам подарки на гендерные праздники. При этом треть работодателей увеличили свои бюджеты на такие презенты. Исследование провели сервис «Битрикс24» и ритейлер «Золотое яблоко». Респонденты пояснили аналитикам, что повысили траты по двум причинам: во-первых, сувениры стали дороже из-за инфляции, во-вторых, они пытаются уйти от концепции вручения дешевых бессмысленных безделушек.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В среднем один подарочный комплект обходится заказчику минимум в 1 тыс. руб., рассказала руководитель отдела маркетинга компании Vertcomm, которая занимается корпоративным мерчем, Кристина Осадчая: «Выстраивать причастность сотрудника к компании, к бренду через подарок, становится популярно. И у этой стратегии есть большой потенциал. На это выделяют колоссальные бюджеты. У нас всегда есть заказы на гендерные праздники, но за последние четыре года это перестало быть что-то раздельное. То есть история 23 февраля и 8 марта — это просто один общий весенний праздник. Проходят какие-то фестивали либо мероприятия внутри компании какие-то .
Выбирают гендерно-нейтральные подарки, которые понравятся всем. Рынок в целом изменился, и упор, конечно, делается на текстиль, потому что то, что мы носим, это то, что мы показываем в массы.
Популярными стали посуда, многоразовые бутылки, коферы, термосы. Могут быть брелоки, которые сейчас популярны, типа обвесы, которые все носят. Но это будет не просто обвес, а связанный с компанией. Это могут быть акриловые фигурки, которые как-то связаны с компанией, их логотип, например. И этот обвес будет стоить для клиента не больше 1 тыс. руб., но это классная маленькая приятность».
Работодатели отмечают, что в условиях дефицита кадров и жесткой конкуренции за персонал корпоративные подарки стали важным элементом HR-стратегии. И тут лучше срабатывают не сувенирные наборы, а нематериальные презенты, например, пакет образовательных курсов, говорит руководитель корпоративного университета «Эн+» Евгений Уйхази: «Я не считаю это какой-то сильной мотивацией. Мне кажется, это правильный инструмент для создания хорошей корпоративной культуры.
Мы взаимодействуем с сотрудниками и тем самым им что-то прививаем. Мы стараемся дарить какие-то интеллектуальные подарки: лекции на разные темы, связанные не только с нашей деятельностью, а со всем, что может расширять кругозор сотрудников, про искусство, про моду. Для девушек будет электронный курс, после прохождения которого, они получат сертификат о том, что они богини красоты или что-нибудь в этом роде».
Особенность этого года в акценте на персонификацию подарков, говорят HR-специалисты. В небольших коллективах кадровики стараются выяснить хобби сотрудников и подобрать подходящий подарок каждому. А крупные и средние бизнесы в преддверии 8 марта оформляют сертификаты на клининг домов и квартир для сотрудниц. Основной посыл таких корпоративных презентов: к нам вы приходите работать, а дома отдыхайте, пояснила генеральный директор компании SweepMe Мария Нагибова: «К нам стали обращаться работодатели, стали покупать сертификаты на уборку своим сотрудникам. Потому что хочется поздравить как-то необычно, не так, как это делают из года в год, и это достаточно незаурядный подарок, в нем чувствуется забота о своих сотрудниках.
Они говорят, мол, мы ценим то, как женщины много времени посвящают своей работе, нам хочется их по-настоящему отблагодарить, чтобы они пришли домой и не вздохнули, а улыбнулись. В основном это сертификат на какую-то разовую уборку. Кто-то просит заложить определенную сумму в сертификат, а клиент может выбрать, какой тип уборки ему требуется: помыть окна, химчистка, генеральная уборка или разбить сертификат на несколько уборок».
Производители подарков отмечают новую тенденцию: работодатели стали чаще заказывать корпоративные наборы для коллектива не только на традиционные три даты: Новый год, 23 февраля и 8 марта, но и на другие события. Например, персональные презенты по поводу завершение крупного проекта и даже поддерживающие подарки для новичков, которые успешно прошли испытательный срок. Бюджет обычно укладывается в 3 тыс. руб. на человека.
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