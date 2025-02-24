Бизнес вкладывается в подарки

Каждая вторая компания подготовила своим сотрудникам подарки на гендерные праздники. При этом треть работодателей увеличили свои бюджеты на такие презенты. Исследование провели сервис «Битрикс24» и ритейлер «Золотое яблоко». Респонденты пояснили аналитикам, что повысили траты по двум причинам: во-первых, сувениры стали дороже из-за инфляции, во-вторых, они пытаются уйти от концепции вручения дешевых бессмысленных безделушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем один подарочный комплект обходится заказчику минимум в 1 тыс. руб., рассказала руководитель отдела маркетинга компании Vertcomm, которая занимается корпоративным мерчем, Кристина Осадчая: «Выстраивать причастность сотрудника к компании, к бренду через подарок, становится популярно. И у этой стратегии есть большой потенциал. На это выделяют колоссальные бюджеты. У нас всегда есть заказы на гендерные праздники, но за последние четыре года это перестало быть что-то раздельное. То есть история 23 февраля и 8 марта — это просто один общий весенний праздник. Проходят какие-то фестивали либо мероприятия внутри компании какие-то .

Выбирают гендерно-нейтральные подарки, которые понравятся всем. Рынок в целом изменился, и упор, конечно, делается на текстиль, потому что то, что мы носим, это то, что мы показываем в массы.

Популярными стали посуда, многоразовые бутылки, коферы, термосы. Могут быть брелоки, которые сейчас популярны, типа обвесы, которые все носят. Но это будет не просто обвес, а связанный с компанией. Это могут быть акриловые фигурки, которые как-то связаны с компанией, их логотип, например. И этот обвес будет стоить для клиента не больше 1 тыс. руб., но это классная маленькая приятность».

Работодатели отмечают, что в условиях дефицита кадров и жесткой конкуренции за персонал корпоративные подарки стали важным элементом HR-стратегии. И тут лучше срабатывают не сувенирные наборы, а нематериальные презенты, например, пакет образовательных курсов, говорит руководитель корпоративного университета «Эн+» Евгений Уйхази: «Я не считаю это какой-то сильной мотивацией. Мне кажется, это правильный инструмент для создания хорошей корпоративной культуры.

Мы взаимодействуем с сотрудниками и тем самым им что-то прививаем. Мы стараемся дарить какие-то интеллектуальные подарки: лекции на разные темы, связанные не только с нашей деятельностью, а со всем, что может расширять кругозор сотрудников, про искусство, про моду. Для девушек будет электронный курс, после прохождения которого, они получат сертификат о том, что они богини красоты или что-нибудь в этом роде».

Особенность этого года в акценте на персонификацию подарков, говорят HR-специалисты. В небольших коллективах кадровики стараются выяснить хобби сотрудников и подобрать подходящий подарок каждому. А крупные и средние бизнесы в преддверии 8 марта оформляют сертификаты на клининг домов и квартир для сотрудниц. Основной посыл таких корпоративных презентов: к нам вы приходите работать, а дома отдыхайте, пояснила генеральный директор компании SweepMe Мария Нагибова: «К нам стали обращаться работодатели, стали покупать сертификаты на уборку своим сотрудникам. Потому что хочется поздравить как-то необычно, не так, как это делают из года в год, и это достаточно незаурядный подарок, в нем чувствуется забота о своих сотрудниках.

Они говорят, мол, мы ценим то, как женщины много времени посвящают своей работе, нам хочется их по-настоящему отблагодарить, чтобы они пришли домой и не вздохнули, а улыбнулись. В основном это сертификат на какую-то разовую уборку. Кто-то просит заложить определенную сумму в сертификат, а клиент может выбрать, какой тип уборки ему требуется: помыть окна, химчистка, генеральная уборка или разбить сертификат на несколько уборок».

Производители подарков отмечают новую тенденцию: работодатели стали чаще заказывать корпоративные наборы для коллектива не только на традиционные три даты: Новый год, 23 февраля и 8 марта, но и на другие события. Например, персональные презенты по поводу завершение крупного проекта и даже поддерживающие подарки для новичков, которые успешно прошли испытательный срок. Бюджет обычно укладывается в 3 тыс. руб. на человека.

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Светлана Белова