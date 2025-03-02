Восьмое марта бронирует даты

Рестораны и отели ожидают ажиотажный спрос на 8 марта. В этом году Международный женский день выпадает на выходной день — субботу. Как рассказали “Ъ FM” представители бизнеса, если сейчас еще остались свободные места, то уже к середине недели забронировать на праздничные дни номер, столик, караоке-комнату или сеанс в SPA в Москве или Санкт-Петербурге вряд ли получится. Сами заведения планируют дарить посетительницам подарки, организуют мастер-классы и вечеринки с выступлениями артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Канащук, Коммерсантъ Фото: Роман Канащук, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с отельерами и рестораторами и узнал, насколько они готовы к наплыву гостей.

Владелец петербургского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Ситуация сейчас выглядит очень хорошо, и москвичи очень охотно у нас гостят, рассматривая это именно как поездку выходного дня, на короткий срок. Вот 8 марта как раз относится к такому варианту. 7, 8, 9-е числа забронированы, причем по достаточно высоким ценам, загрузка близка к 100%. Основу составляют, в общем-то, пары, потому что этот праздник считается романтическим. Из культурной программы, которую заказывают гости, в основном походы в театры и рестораны. На 8 марта мы традиционно вводим одно-два интересных блюда, в основном для дам у нас есть такие подарочки. И традиционно мы в отеле встречаем всех наших женщин с букетами цветов». Руководитель отдела бронирования Palmira Garden Hotel & SPA Анастасия Королевская: «Праздник выпал на субботу, день, который и так является достаточно активным по загрузке в загородных отелях. Однако активный потребительский спрос на бронирование с 7-е по 9-е марта мы увидели еще за месяц. Сейчас загрузка на 8 марта около 80%. В продаже остается совсем немного стандартных категорий номеров. Отель подготовил для гостей расширенную праздничную программу, а также выступления джазовой кавер-группы и Алисы Вокс и небольшие подарки». Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «8 марта традиционно самый пиковый день во всей ресторанной жизни Москвы. День всегда рекордов, мест нет ни в одном из заведений. Для нас это день пиковой нагрузки, когда мы должны быть готовы встретить максимальное количество гостей. Делать на праздник какое-то особое меню просто нет сил, скажу честно, потому что людей очень много и едва ли в этом есть смысл. Я думаю, что в середине следующей недели уже будут полные брони везде».

По данным Superjob, в 2025 году более 40% российских компаний проводят корпоративы в честь гендерных праздников. Ивент-агентства отмечают стабильный интерес со стороны бизнеса к празднованию 8 марта. Впрочем, бюджеты зачастую вдвое или даже втрое меньше по сравнению с обычными корпоративами, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Некоторое охлаждение интереса к празднику бизнес объясняет политической повесткой, пояснила основательница сервиса событий С4 Марьяна Гвоздовская: «Сформировалась статистика, которая говорит о том, что не больше 30% компаний наших клиентов проводят празднование 23 февраля и 8 марта. Причем организуют его в офисе. У нас есть определенные паттерны, что мы предлагаем, и год от года добавляем туда современные тренды.

Но в целом всегда главная задача клиентов — обеспечить уют, комфорт, заботу, красоту и какую-то вкусную еду своим сотрудникам в эти дни. Их лояльность компании растет.

Вместе с тем мы столкнулись с неожиданной ситуацией, когда 50% мероприятий были отменены из-за событий СВО. С несколькими клиентами мы прорабатывали подробно форматы, которые они хотят реализовать. В связи с тем, что происходило, руководство компании сказало, что лучше не праздновать, так как момент не самый удачный. Это достаточно необычно, потому что в глазах обывателей у всего происходящего уже несколько лет одинаковый статус. Но всегда остаются те, кто считают важным делать праздничный день особенным. В таком случае мы делаем всегда встречу, где каждый, кто заходит в офис, получает определенный подарок, обязательно с брендингом, чтобы его можно было сфотографировать и выложить. Аналогичная история с фотозонами, это обязательная часть, возможно, с реквизитом. И это отвлекает и дает возможность отдохнуть от работы».

По данным маркетингового агентства «Артикс», на подарки к Международному женскому дню россияне в среднем тратят на 30% больше, чем на презенты к 23 февраля. При этом, согласно результатам исследования платформы «Кукушка», каждая пятая россиянка равнодушна к 8 марта или скептически относится к празднику. При этом его идея нравится половине респонденток. Также опрос показал, что его историю и значение знают только две трети россиянок.

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