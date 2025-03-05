Главные новости за 5 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов.

Возбуждено уголовное дело о хищениях при реконструкции аэропорта в Орле.

Госдума окончательно одобрила муниципальную реформу.

Auchan с гипермаркетами в Черноземье потребовал снижения цен от поставщиков.

Начальника орловского ГИБДД попросили отправить в колонию на семь лет.

Британского наемника осудили за участие во вторжении в Курскую область.

Под Белгородом 20 человек эвакуировались из горящего торгового центра.

Четверо украинских солдат получили по 17 лет колонии за теракт в Курской области.

Запуск завода по переработке картофеля под Орлом перенесли на 2026 год.

ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов; есть разрушения.