Главные новости за 5 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов.
Возбуждено уголовное дело о хищениях при реконструкции аэропорта в Орле.
Госдума окончательно одобрила муниципальную реформу.
Auchan с гипермаркетами в Черноземье потребовал снижения цен от поставщиков.
Начальника орловского ГИБДД попросили отправить в колонию на семь лет.
Британского наемника осудили за участие во вторжении в Курскую область.
Под Белгородом 20 человек эвакуировались из горящего торгового центра.
Четверо украинских солдат получили по 17 лет колонии за теракт в Курской области.
Запуск завода по переработке картофеля под Орлом перенесли на 2026 год.
ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов; есть разрушения.