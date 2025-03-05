Госдума окончательно одобрила муниципальную реформу

Госдума сегодня, 5 марта, приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». За него проголосовали 318 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), против высказались 80, один воздержался. Теперь документ будет направлен в Совет федерации, который соберется на очередное заседание в конце следующей недели.

При этом на Воронежскую и Липецкую области реформа распространяться не будет: регионы намерены сохранить прежний порядок.

Первая версия документа предполагала обязательную для всех регионов замену действующей двухуровневой системы МСУ на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня местной власти.

Однако перед вторым чтением группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным подготовила поправки, которые в том числе разрешают субъектам РФ, «имеющим социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранять двухуровневую систему. Поправкой намерены воспользоваться 18 регионов страны, и в том числе две чернозёмные области.

Подробнее об поправках в документ — в материале «Ъ».