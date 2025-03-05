Четверо украинских солдат получили по 17 лет колонии за теракт в Курской области

Четверых военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка признали виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд приговорил каждого к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что в августе 2024 года фигуранты незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Снагость Кореневского района Курской области они под угрозой применения оружия препятствовали эвакуации гражданского населения, занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям.

10 сентября боевиков задержали российские военные.

В феврале за теракты в Кореневском районе были осуждены украинские солдаты Дмитрий Пиляй и Александр Середа. Они получили 15 и 16 лет лишения свободы соответственно.

Юрий Голубь