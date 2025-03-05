Auchan с гипермаркетами в Черноземье потребовал снижения цен от поставщиков

Auchan, представленный в Черноземье гипермаркетами в Воронеже, Липецке и Тамбове, 3 марта 2025 года обратился к поставщикам с просьбой в срок до 10 марта представить предложения по снижению закупочных цен на продукцию в связи с укреплением рубля. Об этом говорится в письме ритейлера, копия которого есть у «Ъ». Его получение подтвердил один из крупных поставщиков, уточнив, что от других сетей подобных обращений пока не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В своем обращении компания ссылается на то, что долгое время шла навстречу производителям, принимая продиктованные ослаблением рубля повышения. Согласно ЦБ, c 1 октября по 15 декабря 2024 года курс доллара вырос на 11%, евро — на 4,6%. Но к 5 марта показатели снизились на 12,3% и 13,9% соответственно.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».