Под Белгородом 20 человек эвакуировались из горящего торгового центра

В поселке Разумное Белгородского района Белгородской области сегодня днем произошел пожар на площади 750 кв. м. Во время возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС России.

Горевший торговый центр под Белгородом

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Дежурный получил сообщение о происшествии в 13:30. На место отправили караулы трех пожарно-спасательных частей. В районе 14:30 возгорание локализовали, в тот момент на месте работали 29 спасателей и десять спецмашин.

Ликвидацию объявили в 15:03. Причина пожара уточняется.

За прошедшую неделю в Белгородской области произошло 18 возгораний, в результате которых никто не пострадал.

UPD: прокуратура региона начала проверку по факту пожара в ТЦ.

Подробнее о ситуации с пожарами в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова