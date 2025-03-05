Под Белгородом 20 человек эвакуировались из горящего торгового центра
В поселке Разумное Белгородского района Белгородской области сегодня днем произошел пожар на площади 750 кв. м. Во время возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС России.
Дежурный получил сообщение о происшествии в 13:30. На место отправили караулы трех пожарно-спасательных частей. В районе 14:30 возгорание локализовали, в тот момент на месте работали 29 спасателей и десять спецмашин.
Ликвидацию объявили в 15:03. Причина пожара уточняется.
За прошедшую неделю в Белгородской области произошло 18 возгораний, в результате которых никто не пострадал.
UPD: прокуратура региона начала проверку по факту пожара в ТЦ.
Подробнее о ситуации с пожарами в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».