Главные новости за 5 марта. Новороссийск
У оператора новороссийской свалки сменился собственник.
В Новороссийске оценили капитальный ремонт фасада лицея Горшкова в 27 млн руб.
С начала года через порты Кубани на экспорт направили 4,1 млн тонн зерновых.
В Новороссийске простятся с последним свидетелем боев за Малую Землю.
Новый пункт пропуска на участке ООО «БТОФ-терминал» открыли в порту Новороссийск.
В Новороссийске утвердили выплату в 500 тысяч рублей для приезжих врачей.
Новороссийский Центр оценки качества зерна обработал капусту из Узбекистана.
В Новороссийске разрешили ввоз клубники из Египта и Турции.
Безнадзорных собак в Новороссийске ежедневно отлавливают и стерилизуют по заявкам жителей.
В Новороссийске пройдут военные учения 6 марта.