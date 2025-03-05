Главные новости за 5 марта. Новороссийск

У оператора новороссийской свалки сменился собственник.

В Новороссийске оценили капитальный ремонт фасада лицея Горшкова в 27 млн руб.

С начала года через порты Кубани на экспорт направили 4,1 млн тонн зерновых.

В Новороссийске простятся с последним свидетелем боев за Малую Землю.

Новый пункт пропуска на участке ООО «БТОФ-терминал» открыли в порту Новороссийск.

В Новороссийске утвердили выплату в 500 тысяч рублей для приезжих врачей.

Новороссийский Центр оценки качества зерна обработал капусту из Узбекистана.

В Новороссийске разрешили ввоз клубники из Египта и Турции.

Безнадзорных собак в Новороссийске ежедневно отлавливают и стерилизуют по заявкам жителей.

В Новороссийске пройдут военные учения 6 марта.