Новороссийский Центр оценки качества зерна обработал капусту из Узбекистана

В Новороссийске провели обработку первой партии капусты весом 16,2 т из Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели обработку первой партии капусты, выращенной в Республике Узбекистан, по предписанию Южного межрегионального территориального управления Россельхознадзора. В партии был выявлен карантинный вредитель – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis), который представляет угрозу для плодоовощных и декоративных культур.

«Филиал проводит обеззараживание партий свежей плодоовощной продукции и срезанных цветов, зараженных западным (калифорнийским) цветочным трипсом, методом фумигации»,— рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Новороссийского филиала Николай Астанин.

Для обработки использовался препарат на основе алюминия фосфида, выделяющий газ фосфин, который уничтожает вредителей на всех стадиях их развития и не снижает качества обрабатываемой подкарантинной продукции. С начала года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обработали 1142,5 т (49 автомобилей) импортной плодоовощной продукции.

Алена Воробьева