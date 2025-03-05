В Новороссийске оценили капитальный ремонт фасада лицея Горшкова в 27 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на выполнение капитального ремонта фасада объекта культурного наследия регионального значения «Мужская гимназия», в которой расположен технико-экономический лицей (МБОУ ТЭЛ имени С.Г. Горшкова), за 27,7 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно описанию объекта закупки, реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мужская гимназия», включают капитальный ремонт фасада здания.

Заявки принимаются до 5 марта. Дата определения подрядчика — 7 марта 2025 года. Заказчиком выступает МБОУ ТЭЛ им. С.Г. Горшкова. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Подрядчику предстоит выполнить реставрацию кирпичной кладки и архитектурных деталей, произвести усиление конструкции, заменить дверные и оконные блоки, выполнить ремонт бетонных ступеней крыльца, восстановить кованые элементы ограждения балконов. Участники закупки должны иметь опыт выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Проект архитектора Лукашевича здания мужской гимназии в Новороссийске был утвержден императором Николаем II. Здание было построено в 1900 году. После революции здесь находилась трудовая школа, а во время Великой Отечественной войны с 1 по 8 сентября 1942 года — штаб Новороссийского оборонительного района под командованием С. Горшкова.

Алена Воробьева