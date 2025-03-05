В Новороссийске стерилизуют безнадзорных собак по заявкам жителей

Безнадзорных собак в Новороссийске ежедневно отлавливают и стерилизуют по заявкам жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы города-героя Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

По его словам, мониторинг обстановки на наличие безнадзорных собак в Новороссийске проводится ежедневно. Специалисты выезжают по адресам, о которых пишут жители.

Бездомных собак отлавливают, отвозят во временный приют, стерилизуют, проводят антипаразитарную обработку, чипируют и содержат до 45 суток. После этого животное, согласно закону, выпускают в привычную для нее среду обитания.

«Многие критикуют мероприятия: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в привычную среду обитания, но даже при всех имеющихся недостатках этот закон работает. Если вспомнить историю, на протяжении ряда лет было разрешено убийство бродячих собак. А стало ли их меньше? Ныне действующая программа направлена не на ликвидацию безнадзорных животных как таковых, потому что делать это бессмысленно, а на сокращение численности бродячих собак»,— пояснил господин Яменсков.

Закон «Об ответственном обращении с животными» направлен на то, что выпущенная в привычную среду обитания стерилизованная собака не будет собирать возле себя стаю, таким образом не создавая опасность для общества. Также не увеличивается численность бездомных животных.

В случае обнаружения безнадзорного животного жители могут оставить заявку в МБУ «АПК Безопасный город» по телефону 8 (8617) 76-72-76 или направить сообщение через приложение «Мой Новороссийск».

Алена Воробьева