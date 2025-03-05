В Новороссийске утвердили выплату в 500 тысяч рублей для приезжих врачей

Размер единовременных выплат установили В Новороссийске для медиков из других регионов страны: для врачей это 500 тыс. руб., для медперсонала — 300 тыс. руб. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для медиков города-героя действуют новые меры поддержки. С начала 2025 года медработникам, прибывшим для работы в Новороссийске из других регионов РФ, утверждена дополнительная муниципальная выплата. Ее сумма для врачей составит 500 тыс. руб., для среднего медперсонала — 300 тыс. руб.

«Кроме того, врачи могут получить 1 млн руб. на оплату первого взноса по ипотеке, на приобретение, строительство или ремонт жилья. За время действия программы в Новороссийске мерой поддержки воспользовались 11 медработников»,— уточнил господин Кравченко.

По его словам, также в 2025 году благодаря краевой программе «Развитие здравоохранения» в Новороссийске будут приобретены три квартиры для сотрудников сферы здравоохранения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о мерах поддержки педагогов по компенсации за аренду жилья или платежа по ипотеке. Также предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. для впервые поступивших на должность педагогов и учителей и дополнительные 500 тыс. руб. для учителей математики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы.

Алена Воробьева