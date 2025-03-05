В Новороссийске пройдут военные учения 6 марта

В четверг, 6 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Военные учения пройдут 6 марта 2025 года в период с 21:00 до 23:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений в городе будут слышны стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева