Новый пункт пропуска на участке ООО «БТОФ-терминал» открыли в порту Новороссийск

Завершена реконструкция морского пункта пропуска на участке ООО «БТОФ-терминал» в порту Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минтранса РФ Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Порт Новороссийск наращивают экспортно-импортные мощности. новый пункт пропуска сможет принимать более 200 судов и 500 тыс. т нефтепродуктов в год. Объект был признан соответствующим проектной документации межведомственной комиссией из представителей Минтранса России и ФГКУ Росгранстрой.

В ходе работы комиссии эксперты проверили соответствие новой территории, оборудование зданий и сооружений для организации пограничного, таможенного контроля всем необходимым требованиям.

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) планирует увеличить объем экспорта до 250 млн тонн к 2030 году. Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы. Помимо порта Новороссийск на Черном море, в состав группы входят два порта России —порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Также в группу компаний НМТП входит Новороссийский судоремонтный завод России (НСРЗ) с десятью причалами общей протяженностью более 1,7 тыс. м и портальными кранами с грузоподъемностью до 30 т. Крупнейшим акционером НМТП является «Транснефть».

Алена Воробьева