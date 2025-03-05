В Новороссийске простятся с последним свидетелем боев за Малую Землю

Прощание с почетным гражданином Новороссийска, ветераном Великой Отечественной войны Верой Пикиной состоится завтра, 6 марта в Доме офицеров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Новороссийцы смогут проститься с Верой Пикиной в четверг, 6 марта 2025 года в Доме офицеров на улице Энгельса, 49А. Начало церемонии в 10:30.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новороссийска и последний свидетель битвы за Малую Землю Вера Пикина скончалась 4 марта 2025 года на 99-м году жизни. Соболезнования родным и близким накануне выразил глава Новороссийка Андрей Кравченко.

«Ее бесценные воспоминания помогли узнать немало интересных фактов об участниках обороны города, ее личное участие в боевых действиях отмечены множественными государственными и ведомственными наградами»,— говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Вера Пикина родилась в 1926 году. В 16 лет ушла на фронт добровольцем. В качестве медсестры участвовала в боях за Малую Землю, оказывая помощь раненым бойцам.

Алена Воробьева