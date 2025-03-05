Главные новости за 5 марта. Петербург, Ленинградская область, Северо-Запад

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 1 мая 2025 года бодибилдера Даниила Кузнецова, который обвиняется в совершении резонансного убийства с последующим расчленением тела в Мурино. По версии следствия, 1 марта Кузнецов вместе со своей супругой находился в квартире дома 15 по проспекту Авиаторов Балтики. К ним в гости пришел неустановленный мужчина, которому на вид около 20-30 лет. В ходе внезапно возникшей ссоры бодибилдер убил знакомого, а затем вместе с женой расчленил тело.

В память о погибших из-за пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге установят памятник. Он появится в Саду Милосердия в Калининском районе, сообщил губернатор города Александр Беглов. По словам градоначальника, памятник планируют установить в 2025 году — в годовщину начала пандемии. Господин Беглов напомнил, что 5 марта 2020 году у студента СЗГМУ им. Мечникова, прилетевшего из Италии 29 февраля, был определен положительный результат теста.

Стрельба возле университета ИТМО на Кронверкском проспекте в Петербурге обернулась уголовным делом. Речь идет о ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщили в ГСУ СК РФ по городу. Вечером 4 марта неизвестный на BMW несколько раз выстрелил в женщину, после чего скрылся. Тело стрелка позже нашли в этой же машине на Малом проспекте Васильевского острова. Пострадавшая же в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Исполняющим обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни назначен полковник таможенной службы Юрий Плотников. О кадровом решении сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Приказ Федеральной таможенной службы о назначении господина Плотникова был подписан 4 марта. Прежде он занимал кресло первого заместителя начальника Северо-Западной электронной таможни. В ведомстве не указали, почему прежний руководитель покинул этот пост.

Главного врача петербургской 20-й больницы Татьяну Суровцеву объявили в розыск. Соответствующие фотографии и данные медика появились в базе розыска МВД 5 марта. Ранее подчиненные Суровцевой, включая главного бухгалтера и заместителя главврача по экономическим вопросам, стали фигурантами дела о «мертвых душах». По версии следствия, они похитили свыше 300 млн рублей, трудоустраивая работников, которые выполняли обязанности только на бумаге. Похищенные деньги злоумышленники тратили на отдых, недвижимость и автомобили.

Правительство России включило ряд объектов в список проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния. Туда вошло строительство новой сцены Академического малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе кабмина. Перечень пополнился 12 новыми позициями. Помимо петербургского театра, туда вошли реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве, перестройка Федоровского поднапорного гидроузла в Краснодарском крае, ввод новой железнодорожной инфраструктуры в Крыму и другие.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о противоправных действиях мигрантов в Приморском районе Петербурга. В сообщении уточняется, что «длительное время иностранные граждане без разрешительной документации осуществляют торговлю продуктами питания, а также овощами и фруктами, используя тележки из супермаркетов».

Выдача ипотеки с государственной поддержкой в Санкт-Петербурге в январе 2025 года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в госкорпорации «Дом.рф» на пресс-конференции по теме развития рынка жилищного строительства в регионах СЗФО 5 марта. В Ленинградской области спад составил 83%. Это связано с отменой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, пояснила замруководителя аналитического центра организации Екатерина Власова.

Комитет по транспорту Петербурга обратился к кикшеринговым компаниям с просьбой передвинуть начало сезона аренды самокатов в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба Смольного. Соответствующее письмо направили в адрес операторов 5 марта. В нем говорится, что в связи со снегопадами и дождем существует вероятность увеличения ДТП. Петербуржцев же попросили ответственно относиться к вопросам безопасности и не использовать СИМ во время непогоды. Изначально сезон планировали открыть в период с 3 по 10 марта.

Производитель куриного мяса ООО «Невская продовольственная компания» подал заявление о банкротстве. Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Не просто курица». Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. При этом, по данным «Федресурса», сообщение о намерении обратиться в суд с аналогичным иском в феврале также разместил ББР Банк. Как отмечали в пресс-службе финансовой организации, у ООО есть просроченные обязательства по кредитному договору.