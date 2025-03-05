В петербургском Саду Милосердия появится памятник погибшим от пандемии COVID-19

В память о погибших из-за пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге установят памятник. Он будет появится в Саду Милосердия в Калининском районе, сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, памятник планируют установить в 2025 году — в годовщину начала пандемии. Господин Беглов напомнил, что 5 марта 2020 году у студента СЗГМУ им. Мечникова, прилетевшего из Италии 29 февраля, был определен положительный результат теста.

«Скульптурная композиция-аллегория, которая передает драматическую борьбу врачей за жизни людей, будет видна из любой точки сада. Эскизный проект будущего памятника обсудим с медицинским сообществом, архитекторами и скульпторами, общественностью»,— написал губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга до конца 2025 года продлили коронавирусные ограничения в городе.

Татьяна Титаева