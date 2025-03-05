Выдача ипотеки с господдержкой в Петербурге в январе сократилась на 57%

Выдача ипотеки с государственной поддержкой в Санкт-Петербурге в январе 2025 года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в госкорпорации «Дом.рф» на пресс-конференции по теме развития рынка жилищного строительства в регионах СЗФО 5 марта. В Ленинградской области спад составил 83%. Это связано с отменой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, пояснила замруководителя аналитического центра организации Екатерина Власова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным «Дом.рф», отмена программы льготной ипотеки сказалась на продажах жилья в новостройках по всей России: спад во втором полугодии 2024 года составил 21%. Менее значительным было снижение продаж в СЗФО (16%) — в частности, в Петербурге (18%) и Ленобласти (8%).

Рост цен на жилье в новостройках за 2024 год также оказался ниже среднероссийского: 6% во всем СЗФО, 6% в Северной столице и 3% в Ленинградской области, при уровне по РФ в 9%.

Помимо этого, в прошлом году по сравнению с 2023-м на Северо-Западе на 12% сократилось число запусков новых жилищных проектов, спад обеспечили в основном Петербург (37%) и Ленобласть (21%).

Доля ввода индивидуальных жилых домов (ИЖС) в СЗФО достигла максимума за последнее десятилетие и составила почти половину от всего объема ввода жилья. Прирост за 2024 год составил 3% при снижении числа ввода многоквартирных домов (МКД) на 17%.

В январе 2025 года доля ИЖС превысила МКД, составив 64%. В Ленинградской области за прошлый год число ввода ИЖС выросло на 8%, а вот в городе на Неве, наоборот, произошел спад на 31%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость строительства элитных домов под Петербургом за год выросла на 45%.

Артемий Чулков