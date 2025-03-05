Петербургский производитель куриного мяса подал заявление о банкротстве

Производитель куриного мяса ООО «Невская продовольственная компания» подал заявление о банкротстве. Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Не просто курица». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. При этом, по данным «Федресурса», сообщение о намерении обратиться в суд с аналогичным иском в феврале также разместил ББР Банк. Как отмечали в пресс-службе финансовой организации, у ООО есть просроченные обязательства по кредитному договору.

Согласно данным платформы «Контур.Фокус», выручка производителя в 2023 году составила 680 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн руб. Годом ранее выручка находилась на уровне 532 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на аукцион выставили четыре участка обанкротившейся компании «Невская логистика».

Дарья Астанина