Бастрыкин затребовал доклад по незаконной торговле мигрантов у метро «Приморская»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о противоправных действиях мигрантов в Приморском районе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре СК, в ведомство поступило обращение по вопросу осуществления приезжими гражданами незаконной предпринимательской деятельности возле станции метро «Пионерская». В сообщении уточняется, что «длительное время иностранные граждане без разрешительной документации осуществляют торговлю продуктами питания, а также овощами и фруктами, используя тележки из супермаркетов». При этом, несмотря на обращения местных жителей в полицию, должные меры к нарушителям не принимаются, отметили в Следкоме.

В ГСУ СК по городу Петербургу по поступившему обращению начали процессуальную проверку. По ее результатам господин Бастрыкин потребовал доклад.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после случаев нападения участников этнической банды на граждан в Красносельском районе Петербурга.

Андрей Цедрик